ЕС будет развивать транспортные сети с Украиной за 13 млрд евро

Еврокомиссия предложила план действий по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства".

Европейская комиссия совместно со Всемирным банком предложили план действий по инвестициям в развитие инфраструктуру в странах Восточного партнерства, включая Украину, передает Экономическая правда.

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“Европейская комиссия и Всемирный банк являются соавторами индикативного плана трансграничной транспортной сети (TEN-T), который определяет приоритетные проекты в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине“, - говорится в сообщении.

Комиссия рассчитывает, что на развитие уйдет примерно 13 миллиардов евро, которые покроют строительство 4800 километров автомобильных дорог и железнодорожных путей, 6 портов и 11 логистических центров. Планируется постройка аэропортов и пунктов пересечения границы.

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Инвестиции будут распределяться по приоритетности работ, например, для начала деньги вложат в краткосрочные проекты до 2020 года, и долгосрочные до 2030 года, которые будут направлены на улучшение в рамках TEN-T.

“Усиленное транспортное сообщение как в регионе “Восточного партнерства“, так и между регионом и ЕС имеет потенциал для укрепления экономического роста и создания рабочих мест. План также должен подчеркнуть важность безопасности дорожного движения, а также цифровых решений в новых проектах, а также согласование стандартов дизайна с существующими практиками ЕС“, - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Балк.

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Задания Восточного партнерства были приняты в 2017 году и предусматривают 20 заданий, среди которых и присоединение стран “Восточного партнерства“ к Трансевропейской транспортной сети.

Ранее сообщалось, как в областях осваивали деньги на ремонт трасс, сколько денег области потратили на ремонт дороги.