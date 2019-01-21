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Более 4800 украинцев показали миллионные доходы

Комментариев: 2
Доход в сумме больше одного миллиарда гривен, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.
Доходы свыше миллиона гривен задекларировали более 4800 украинцев
Доходы свыше миллиона гривен задекларировали более 4800 украинцев
depositphotos.com

Доходы в размере более 1 млн грн по итогам декларационной кампании-2018 задекларировали 4817 граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает ГФС.

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По данным ведомства, доход в сумме более 1 млрд грн, полученный в 2017 году, задекларировало одно лицо.

Больше всего миллионеров, которые подали декларации, зарегистрированы в Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская - 333 человека, Харьковская - 328 и Днепропетровская - 303 области.

Самому молодому налогоплательщику, которому задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров. Украина замыкает список из десяти стран с высоким приростом миллионеров в ближайшие пять лет.

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Теги: налоги, доходы, миллионеры, миллиардер, декларация, декларация о доходах, Фискальная служба, ГФС
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Комментариев (2)
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k2s11ltk    21.01.2019, 13:14
Оценка:  0
k2s11ltk
Не хай подохнуть ці нелюди, міроєди, експлуататори трудового народу!
Через цих паразитів так погано і живемо!
ВладиславII    21.01.2019, 12:48
Оценка:  0
ВладиславII
"Самому молодому налогоплательщику, которому задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет..."
Кто-то слишком много курит...
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