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Прокатиться с комфортом: Сколько теперь стоит постельное белье и чай

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С 15 января Укрзализныця повысила цены на некоторые услуги.
В Укрзализныце подорожало пользование постельным бельем и чай
В Укрзализныце подорожало пользование постельным бельем и чай
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Пользование комплектом постельного белья, покупка чая, кофе и питьевой воды повысились в стоимости с 15 января 2019 года, передает Слово и дело.

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Так, чтобы воспользоваться постельным бельем придется заплатить 60 грн в вагонах СВ и в международных поездах, 50 грн на пользование в купейных и плацкартных вагонах. До этого белье стоило 50 грн.

За напитки в поезде теперь придется отдать 10 гривен, сюда входит чай, кофе или бутылка воды объемом 0,5 л.

Подорожание в Укрзализныце объясняют резким ростом цен на материалы, топливо и электроэнергию, которые влияют на себестоимость услуг.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году. Укрзализныця заложила в финплан на следующий год индексацию тарифов на перевозку пассажиров дважды по 12% - с 1 апреля и с 1 октября.

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Теги: Укрзализниця, стоимость постельного белья, стоимость чая, вагон, поезд
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