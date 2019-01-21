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МВФ ухудшил прогноз по ценам на нефть

Комментариев: 2
В ближайшие два года стоимость нефти будет ниже 60 долларов за баррель, уверены аналитики Фонда.
Мировый эксперты снижают прогнозы стоимости нефти
Мировый эксперты снижают прогнозы стоимости нефти
Getty Images

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель. Об этом говорится в январском докладе организации World Economic Outlook.

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Так, согласно обновленному прогнозу МВФ, цена на нефть составит $58,95 за баррель в 2019 году и $58,74 за баррель в 2020 году против $69 и $66 за баррель, как прогнозировалось в октябре 2018 года.

"Цены на нефть с августа 2018 года были волатильны под влиянием изменений уровня предложения в мире, политики США в отношении экспорта иранской нефти и, в последнее время, опасений по поводу снижения мирового спроса. По состоянию на начало января цены на нефть зафиксировались на уровне около $55 за баррель, и рынки ожидали, что цены в целом останутся вблизи этого уровня в течение следующих четырех-пяти лет", - отметили эксперты в докладе МВФ.

Ранее сообщалось, что цены на нефть поднялись выше $62 за баррель. Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $1,58, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке поднялась на $1,67.

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Теги: нефть, МВФ, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.01.2019, 18:25
Оценка:  +1
гость
только не расиянской
гость  (аноним)  21.01.2019, 18:17
Оценка:  +4
гость
И где тут про ухудшил????????
Новый прогноз в $58,95 (2019г.) и $58,74 (2020г.) гораздо лучше предыдущего ($69 и $66 за баррель).
Чем дешевле нефть, тем лучше экономике.
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