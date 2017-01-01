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В Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами

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Постановлением Кабинета министров утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки угольной отрасли.
Кабмин утвердил порядок погашения задолженности перед шахтерами
Кабмин утвердил порядок погашения задолженности перед шахтерами
Михаил Волынец/Facebook

Кабинет министров Украины утвердил порядок расходования бюджетных средств на реструктуризацию угольной отрасли. Об этом в среду, 23 января, пишет РБК-Украина.

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Отмечается, что постановлением Кабмина утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки отрасли. Документ определяет Минэнерго главным распорядителем средств, а государственные шахты - получателями.

Также в документе указано, что средства не смогут получить шахты, которые признаны банкротом или находятся в стадии ликвидации.

Бюджетные средства направляются на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Также деньги будут направлены на модернизацию угледобывающих предприятий.

Ранее сообщалось, что украинцам вернули 460 млн долгов по зарплате. Госисполнители в 2018 году добились погашения почти полмиллиарда зарплатных долгов. Деньги получили 38 тысяч украинцев.

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Теги: зарплаты, Угольная промышленность, Кабмин Украины, шахтеры, финансирование, шахта, зарплата, задолженность по выплате зарплаты
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