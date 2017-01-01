В Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами

Постановлением Кабинета министров утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки угольной отрасли.

Кабинет министров Украины утвердил порядок расходования бюджетных средств на реструктуризацию угольной отрасли. Об этом в среду, 23 января, пишет РБК-Украина.

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Отмечается, что постановлением Кабмина утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки отрасли. Документ определяет Минэнерго главным распорядителем средств, а государственные шахты - получателями.

Также в документе указано, что средства не смогут получить шахты, которые признаны банкротом или находятся в стадии ликвидации.

Бюджетные средства направляются на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Также деньги будут направлены на модернизацию угледобывающих предприятий.

Ранее сообщалось, что украинцам вернули 460 млн долгов по зарплате. Госисполнители в 2018 году добились погашения почти полмиллиарда зарплатных долгов. Деньги получили 38 тысяч украинцев.