В Украине зарегистрировали ООО Оператор ГТС Украины
АО Укртрансгаз зарегистрировал ООО Оператор газотранспортной системы Украины, необходимое для начала юридического отделения от НАК Нафтогаз Украины функций по транспортировке газа. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает пресс-служба УТГ.
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Указано, что решение о создании Оператора ГТС Украины, что является одним из ключевых этапов анбандлинга, было принято Нафтогазом 29 января.
При этом известно, что Утрансгаз является 100% владельцем ООО, генеральным директором общества назначен Павел Станчак, ранее занимавший должность вице-президента УТГ.
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"Создание ООО Оператор газотранспортной системы Украины позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК Нафтогаз Украины, а после 1 января 2020 года - вне группы Нафтогаз. Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине готовятся к экспорту газа в Европу. Несколько украинских компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию, пишут СМИ.
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