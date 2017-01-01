В Украине зарегистрировали ООО Оператор ГТС Украины

В Украине запустили процесс юридического отделения от НАК Нафтогаз Украины функции по транспортировке газа.

АО Укртрансгаз зарегистрировал ООО Оператор газотранспортной системы Украины, необходимое для начала юридического отделения от НАК Нафтогаз Украины функций по транспортировке газа. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает пресс-служба УТГ.

Читай также: США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - Коболев

Указано, что решение о создании Оператора ГТС Украины, что является одним из ключевых этапов анбандлинга, было принято Нафтогазом 29 января.

При этом известно, что Утрансгаз является 100% владельцем ООО, генеральным директором общества назначен Павел Станчак, ранее занимавший должность вице-президента УТГ.

Читай также: Цифра дня: 1150 дней без российского газа

"Создание ООО Оператор газотранспортной системы Украины позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК Нафтогаз Украины, а после 1 января 2020 года - вне группы Нафтогаз. Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся к экспорту газа в Европу. Несколько украинских компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию, пишут СМИ.