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Всемирный банк предоставит Украине около 18 млрд грн под гарантии – Минфин

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Заимствование такой большой суммы было перенесено на февраль.
Заимствование Украиной 17,6 млрд грн у Всемирного банка перенесено на февраль
Заимствование Украиной 17,6 млрд грн у Всемирного банка перенесено на февраль
depositphotos.com

Всемирный банк должен был предоставить Украине под гарантии 17,6 млрд грн в январе 2019 года, но заимствование перенесли на февраль. 

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"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд гривен (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд гривен, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Также Минфин отмечает, что они приложили усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями для обеспечения финансирования государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что за год госдолг Украины вырос на $2 миллиарда. В основном госдолг по итогам года вырос из-за кредитов, взятых в декабре у МВФ, ЕС и Всемирного банка.

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Теги: госдолг, госолг Украины, Минфин, Министерство финансов, Всемирный банк
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.02.2019, 18:25
Оценка:  -2
гость
Жопа все глубже , майдауны совсем потеряли ориентировку двигаясь среди глистов.
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