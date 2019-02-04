Всемирный банк предоставит Украине около 18 млрд грн под гарантии – Минфин

Заимствование такой большой суммы было перенесено на февраль.

Всемирный банк должен был предоставить Украине под гарантии 17,6 млрд грн в январе 2019 года, но заимствование перенесли на февраль.

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"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд гривен (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд гривен, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Также Минфин отмечает, что они приложили усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями для обеспечения финансирования государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что за год госдолг Украины вырос на $2 миллиарда. В основном госдолг по итогам года вырос из-за кредитов, взятых в декабре у МВФ, ЕС и Всемирного банка.