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Доллар стремительно падает: Курс валют на 5 февраля

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Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 13 копеек – до 27,3850 грн/долл, курс в покупке упал на 12 копеек – до 27,3650 грн/долл.
Во вторник, 5 февраля, купить доллар на черном рынке можно в среднем по 27,45 грн
Во вторник, 5 февраля, купить доллар на черном рынке можно в среднем по 27,45 грн
bigmir.net

На 5 февраля, вторник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2742,3692 гривны (-14,7012);

– 100 евро – 3138,6415 гривны (-23,9940).

Курс доллара снизился на почти 15 копеек – до 27,42 гривен за доллар, а курс евро упал на почти 24 копейки.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже понизился на 13 копеек – до 27,3850 грн/долл, курс в покупке упал на 12 копеек – до 27,3650 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине около 18 млрд грн под гарантии. Заимствование такой большой суммы было перенесено на февраль.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.02.2019, 11:26
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гость
нбу просто скупает, для пополнения резервов. о этом даже по радио говорили. скупят, а потом и курс поднимут! 100%!!!
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