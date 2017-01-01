В Украине продали арестованное имущество на 25 млн гривен

Средства от реализации имущества размещены на депозитном счете АРМА в госбанке, на которые будут начисляться проценты.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала 2019 года получила 24,9 млн гривен от реализации арестованного имущества. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 5 февраля.

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"Средства от реализации размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке, на которые будут начисляться проценты за пользование банком денежными средствами", – говорится в сообщении.

Как объяснил начальник управления АРМА Виталий Ризнык, средства будут конфискованы и перечислены в госбюджет, если владельцев арестованных активов признают виновными или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления. Читай также: Стало известно, кто стал новым владельцем Межигорья "Если же владельцев арестованных активов оправдают, то средства будут возвращены с процентами", – отметил Ризнык.

Отмечается, что в 2017 году впервые от реализации арестованных активов на счета АРМА в государственных банках обеспечено поступлений – 2,5 млн гривен, в 2018 году – 3,1 млн гривен.

На эти средства в течение 2018 года было начислено процентов в сумме почти 520 тысяч гривен.

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