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В Украине продали арестованное имущество на 25 млн гривен

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Средства от реализации имущества размещены на депозитном счете АРМА в госбанке, на которые будут начисляться проценты.
АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах
АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах
АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала 2019 года получила 24,9 млн гривен от реализации арестованного имущества. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 5 февраля. 

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"Средства от реализации размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке, на которые будут начисляться проценты за пользование банком денежными средствами", – говорится в сообщении.

Как объяснил начальник управления АРМА Виталий Ризнык, средства будут конфискованы и перечислены в госбюджет, если владельцев арестованных активов признают виновными или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления. 

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"Если же владельцев арестованных активов оправдают, то средства будут возвращены с процентами", – отметил Ризнык.

Отмечается, что в 2017 году впервые от реализации арестованных активов на счета АРМА в государственных банках обеспечено поступлений – 2,5 млн гривен, в 2018 году – 3,1 млн гривен.

На эти средства в течение 2018 года было начислено процентов в сумме почти 520 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, как чиновники бесплатно получают квартиры в Киеве от службы. Часть из 2500 квартир для госслужащих приватизирована, а еще часть уже перепродана.

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Теги: Украина, суд, деньги, депозиты, арест, депозит, имущество, аресты
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