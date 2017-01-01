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Доллар резко упал: Курс валют на 6 февраля

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Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 23,5 копейки – до 27,15 грн/долл, курс в покупке упал на 24,5 копейки – до 27,12 грн/долл.
В среду, 6 февраля, доллар на черном рынке можно купить в среднем по 27,20 грн
В среду, 6 февраля, доллар на черном рынке можно купить в среднем по 27,20 грн
bigmir.net

На 6 февраля, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2721,5854 гривны (-20,7838);

– 100 евро – 3108,867 гривны (-29,7745).

Нацбанк укрепил курс гривны почти на 21 копейку – до 27,21 гривен за доллар, а евро снизился на почти 30 копеек - до 31,08 грн/евро.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже понизился на 23,5 копейки – до 27,15 грн/долл, курс в покупке упал на 24,5 копеек – до 27,12 грн/долл.

Ранее сообщалось, что президент подписал мораторий на продажу земли. Запрет на продажу земель селькохозяйственного пользования продлили уже 10 раз.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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