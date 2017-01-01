Исследователям увеличили размер премий в 6 раз

Теперь за научный вклад будут давать по 120 тыс грн.

Количество премий молодым ученым до 40 лет увеличили с 20 до 30 в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических, сам размер повысили с 20 тыс грн до 120 тыс грн. Об этом сообщает UBR со ссылкой на законопроект Рады, принятый 6 февраля 242 народными депутатами.

Согласно тексту документа, премии выдадут за:

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ноу-хау в науке;

разработку новых научных теорий и концепций, которые получили практическое подтверждение и признание в Украине и за границей;

разработку новых средств, устройств, веществ;

создание новых штаммов микроорганизмов, сортов растений, породы животных, за идеи того, как по-новому их использовать. При условии, что их внедрение существенно влияет на решение гуманитарных и социально-экономических проблем;

создание новых гаджетов и технологических процессов, которые могут конкурировать в мире (также должен быть патент);

создание новых методик обучения и подготовки специалистов.

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