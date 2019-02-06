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В России заявили о росте торговли с Украиной

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Оборот внешней торговли между Украиной и РФ в 2018 году составил 14,98 млрд долларов, что почти на 2 млрд больше, чем годом ранее.
Доля Украины в общем обороте внешней торговли России в годовом отношении составила 2,2%
Доля Украины в общем обороте внешней торговли России в годовом отношении составила 2,2%
Корреспондент.net

Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2018 году составил 14,98 миллиарда долларов по сравнению с 12,86 миллиарда годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ сообщает в среду, 6 февраля, РИА Новости

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В частности, указано, что доля Украины в общем обороте внешней торговли России в годовом отношении не изменилась и осталась на уровне 2,2%.

"Экспорт товаров и услуг в Украине (из России - ред.) за прошлый год вырос с 7,9 до 9,5 млрд долларов, а импорт - с 4,9 до 5,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина нарастила импорт из России. За неполный год Украина импортировала российских товаров на 7,4 миллиарда долларов - на 17% больше, чем годом ранее.

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Теги: Украина-Россия, торговля, экспорт, Импорт, товары, международные отношения, украино-российские отношения
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