Пенсионерка в Тернополе получила 20 тыс субсидии незаконно

На женщину открыли уголовное производство.

Полиция в Тернопольской области открыла уголовное производство по факту мошенничества в отношении пенсионерки, которая внесла ложные сведения в декларацию о доходах и в итоге получила более 20 тыс грн субсидии, передают Финансы.

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Так, 67-летняя пенсионерка скрыла тот факт, что купила квартиру в Ивано-Франковске за более чем 50 тыс гривен.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы ч. 1 ст.190 (мошенничество – ред.) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в случае месячного долга по коммуналке заберут субсидию. Такое решение приняли в связи с задолженностью ЖК услуг, которая до конца года может достичь 100 млрд грн.