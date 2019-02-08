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Пенсионерка в Тернополе получила 20 тыс субсидии незаконно

Комментариев: 2
На женщину открыли уголовное производство.
67-летняя женщина незаконно получила 20 тыс субсидии
67-летняя женщина незаконно получила 20 тыс субсидии
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Полиция в Тернопольской области открыла уголовное производство по факту мошенничества в отношении пенсионерки, которая внесла ложные сведения в декларацию о доходах и в итоге получила более 20 тыс грн субсидии, передают Финансы. 

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Так, 67-летняя пенсионерка скрыла тот факт, что купила квартиру в Ивано-Франковске за более чем 50 тыс гривен.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы ч. 1 ст.190 (мошенничество – ред.) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в случае месячного долга по коммуналке заберут субсидию. Такое решение приняли в связи с задолженностью ЖК услуг, которая до конца года может достичь 100 млрд грн.

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Теги: субсидии, декларации, пенсионеры, уголовное производство, мошенничество с субсидиями, ложные сведения о доходе
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Комментариев (2)
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Баба Маня  (аноним)  08.02.2019, 14:09
Оценка:  0
Баба Маня
Воровать нужно эшелонами.Тогда ты будешь уважаемым человеком.Депутатом или министром,ну или ещё каким-нибудь слугой народа.
гость  (аноним)  08.02.2019, 14:03
Оценка:  0
гость
А кто знает- можно ли через суд проверить правомерность сформированных тарифов, начисления индивидуальным потребителям за газ и воду на основе общедомовых счетчиков, есть ли общественная организация (не союз потребителей) которая смогла бы сформировать такой иск в Конституционный, Верховный суд .
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