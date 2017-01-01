Гривна теряет позиции: Курс валют на 14 февраля

Курс доллара на межбанке в продаже вырос – до 27,13 грн/долл, курс в покупке поднялся – до 27,10 грн/долл.

На черном рынке доллар в четверг, 14 февраля, можно в среднем купить по 27,25 грн bigmir.net

На 14 февраля, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2709,2791 гривны;

– 100 евро – 3062,8400 гривны.

Национальный банк Украины ослабил курс гривны на 9 копеек – до 27.09 гривен за доллар.

На межбанковском валютном рынке доллар также подорожал. В продаже доллар поднялся – до 27,13 грн/долл, а в покупке – до 27,10 грн/долл.

Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета-2019 превысил 12 миллиардов. Минфин заполнил “дыру“ в госбюджете за счет внутренних заимствований почти на 42 миллиарда гривен.