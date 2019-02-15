Начальница почты в Черновцах украла марки и конверты на 100 тыс грн

Обвинительный акт уже передан в суд.

Начальница сельского отделения Укрпочты в Кельменецком районе Черновицкой области украла имущество на более чем 100 тыс грн, передает Страна со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.

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"Кельменецкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальницы одного из сельского отделений "Укрпочты", расположенного на территории Кельменецкого района, которая подозревается в присвоении материальных ценностей и денежных средств указанного государственного предприятия (ч. 2 ст.191 УК Украины)", - заявили в прокуратуре.

Так, женщина была должностным лицом, занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Во время работы она украла вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства общей суммой в 100 тыс грн, такие как, почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз купит почтовые конверты за 95 тыс гривен. Нафтогаз объявила тендер на покупку 82 тыс конвертов.