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Начальница почты в Черновцах украла марки и конверты на 100 тыс грн

Комментариев: 2
Обвинительный акт уже передан в суд.
Женщина украла марки и конверты на 100 тыс грн
Женщина украла марки и конверты на 100 тыс грн
depositphotos.com

Начальница сельского отделения Укрпочты в Кельменецком районе Черновицкой области украла имущество на более чем 100 тыс грн, передает Страна со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области. 

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"Кельменецкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальницы одного из сельского отделений "Укрпочты", расположенного на территории Кельменецкого района, которая подозревается в присвоении материальных ценностей и денежных средств указанного государственного предприятия (ч. 2 ст.191 УК Украины)", - заявили в прокуратуре.

Так, женщина была должностным лицом, занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Во время работы она украла вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства общей суммой в 100 тыс грн, такие как, почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз купит почтовые конверты за 95 тыс гривен. Нафтогаз объявила тендер на покупку 82 тыс конвертов.

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Теги: почтовые марки, конверты, должностное лицо, Укрпочта, воровство, хищение
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Комментариев (2)
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Глод    15.02.2019, 15:45
Оценка:  0
Глод
Ну марки - понятно. Наверное, она заядлая филателистка. )))) Вот что она с конвертами делать будет?
Ortrun    15.02.2019, 14:39
Оценка:  0
Ortrun
Она собиралась их Нафтогазу продать?
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