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Украинцы больше всего денег перечисляют в Россию

Комментариев: 8
В 2018 году из Украины в РФ отправили 36% от всех переводов.
Украинцы больше всего денег переводят в Россию
Украинцы больше всего денег переводят в Россию
depositphotos.com

Пресс-служба НБУ сообщила, что Украина является страной-реципиентом трансграничных переводов, так как за 2018 год сумма переведенных денег в Украину в 8 раз больше, чем из Украины, передает УНН. 

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Однако, отмечается, что из Украины средства в значительной степени больше всего поступают в Россию (36%).

Только 10% денег уходит в Грузию, по 6% в Китай и Азербайджан, 4% в Узбекистан, а в остальные 192 страны около 38%.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает роста переводов от заробитчан. НБУ ждет от украинских заробитчан в этом году более 12 миллиардов долларов, что на три миллиона больше.

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Теги: НБУ, Нацбанк, денежные переводы, Россия, РФ, Украина и Россия
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  15.02.2019, 15:41
Оценка:  +2
гость
Для гостя в 14.45 не понял и так не добре и так херово... Украинцы в рашке зарабатывают не воруют,но я все таки не играл бы с Рассеей в азартные игры...
гость  (аноним)  15.02.2019, 15:39
Оценка:  -2
гость
В детстве гостил у деда в леспромозе-их соседка хохлядь (а там этого вербованого "добра" было навалом) полаялась по мелочи, гузицю выплескала... А через неделю прется что-то позычить к моей бабке. Ну ей и указали Вон Бог, а вот порог!
Думаю что у русских рано ли поздно терпение иссякнет...
гость  (аноним)  15.02.2019, 15:38
Оценка:  +2
гость
Какого ехать вообще в Россию, если можно свободно поехать в Европу?
Понятно, что в Россию едут все меньше и меньше. И денег на российском направлении теперь меньше на порядок. Хотя в Россию в поисках работы теперь многие с Донбасса едут, вынужденно.
гость  (аноним)  15.02.2019, 15:32
Оценка:  -3
гость
Останне прощевай по-украински..
гость  (аноним)  15.02.2019, 15:31
Оценка:  -3
гость
Читай посты внимательней! ВВОЗЯТ ! Да-да, меняют на баксы и в труселях провозят! Наши погранцы жалеючи ущербненьких не особо досматривают, а у ваших такса 100$. У нас много такого"добра" с З.У. гастерит...
гость  (аноним)  15.02.2019, 15:17
Оценка:  +1
гость
14:45, а для россиян даже открытая статистика недоступна, что так фантазируешь?
Россия вовсе не лидер по денежным переводам в Украину.
Только из одной Польши за 2018 года переведено в Украину в примерно в 3.5 раза больше, чем из России.
Всего из ЕС намного больше денег переводят, чем из России.
гость  (аноним)  15.02.2019, 14:51
Оценка:  0
гость
ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!!!
УБЛЮДОЧНАЯ ПАРАШКА!
гость  (аноним)  15.02.2019, 14:45
Оценка:  -5
гость
Вот это сцаной тряпкой по свидомому пятаку! Кроме того что Россия негласный лидер по заробитчанам, а значит и ввозу денег в Юкрейн и ее столицу Куiв, так тут еще опа-на!
Но тут дело скорей в оплате товаров,так как банковские трансферы с "ахрессором" утырки запретили.Остается через физиков переводить
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