Украинцы больше всего денег перечисляют в Россию
В 2018 году из Украины в РФ отправили 36% от всех переводов.
Пресс-служба НБУ сообщила, что Украина является страной-реципиентом трансграничных переводов, так как за 2018 год сумма переведенных денег в Украину в 8 раз больше, чем из Украины, передает УНН.
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Однако, отмечается, что из Украины средства в значительной степени больше всего поступают в Россию (36%).
Только 10% денег уходит в Грузию, по 6% в Китай и Азербайджан, 4% в Узбекистан, а в остальные 192 страны около 38%.
Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает роста переводов от заробитчан. НБУ ждет от украинских заробитчан в этом году более 12 миллиардов долларов, что на три миллиона больше.
Полная версия правил
Думаю что у русских рано ли поздно терпение иссякнет...
Понятно, что в Россию едут все меньше и меньше. И денег на российском направлении теперь меньше на порядок. Хотя в Россию в поисках работы теперь многие с Донбасса едут, вынужденно.
Россия вовсе не лидер по денежным переводам в Украину.
Только из одной Польши за 2018 года переведено в Украину в примерно в 3.5 раза больше, чем из России.
Всего из ЕС намного больше денег переводят, чем из России.
УБЛЮДОЧНАЯ ПАРАШКА!
Но тут дело скорей в оплате товаров,так как банковские трансферы с "ахрессором" утырки запретили.Остается через физиков переводить