Украинцы больше всего денег перечисляют в Россию

В 2018 году из Украины в РФ отправили 36% от всех переводов.

Украинцы больше всего денег переводят в Россию depositphotos.com

Пресс-служба НБУ сообщила, что Украина является страной-реципиентом трансграничных переводов, так как за 2018 год сумма переведенных денег в Украину в 8 раз больше, чем из Украины, передает УНН.

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Однако, отмечается, что из Украины средства в значительной степени больше всего поступают в Россию (36%).

Только 10% денег уходит в Грузию, по 6% в Китай и Азербайджан, 4% в Узбекистан, а в остальные 192 страны около 38%.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает роста переводов от заробитчан. НБУ ждет от украинских заробитчан в этом году более 12 миллиардов долларов, что на три миллиона больше.