Еврокомиссия поделилась списком "грязных" денег в странах ЕС

ЕС обнародовала 23 страны, попавшие в "черный список" за финансирование терроризма и недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Еврокомиссия опубликовала "черные списки", куда попали 23 страны. Черные списки созданы, чтобы защитить систему ЕС от финансирования различными фондами терроризм в мире, передает 24 Канал.

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Этот перечень используют европейские банковские учреждения при проведении работ с указанными странами для стимулирования их к приложению усилий для борьбы с финансовыми махинациями в собственных государствах.

"В результате включения в список, банки и другие учреждения, которые подпадают под действие правил ЕС по предотвращению отмывания денег, подлежат усиленным проверкам финансовых операций, включая всех пользователей и финансовые институты", – рассказывает пресс-служба Еврокомиссии.

Так, в список попали Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Йемен, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка.

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Включение в список Саудовской Аравии было для многих неожиданностью.

"ЕС не должен быть мишенью для незаконных денежных потоков. Мы создали наиболее строгие стандарты в борьбе с отмыванием средств в мире, но мы должны позаботиться о том, чтобы грязные деньги из других стран не находили пути попадания в нашу финансовую систему", – заявила еврокомисар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Страны-члены ЕС и Европарламента имеют месяц времени для изучения документа и высказывания замечаний относительно списка. Однако, срок может быть продлен на 2 дополнительных месяца.

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Санкций документ не предусматривает, но вредит репутации и усложняет банковские операции с этими странами, из-за чего список получил критические отзывы. Например, США отметили, что не будут использовать список, а также имеют замечания по нему.

"США отвергают включение Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов в список", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МВФ не увидел результатов в борьбе с коррупцией в Украине. В то же время в МВФ отметили, что в Украине были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией.