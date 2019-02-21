Порошенко указал в декларации новые 15 млн грн дохода
Президент указал 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда Прайм Эссетс Кэпитал.
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Президент Петр Порошенко показал новые 15 млн гривен дохода, внеся соответствующие изменения в свою электронную декларацию. Поправки в документе можно наблюдать на сайте НАПК.
По данным декларации, Порошенко указал еще 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда Прайм Эссетс Кэпитал.
Ранее сообщалось, что задекларировал Петр Порошенко.
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