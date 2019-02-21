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Порошенко указал в декларации новые 15 млн грн дохода

Комментариев: 3
Президент указал 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда Прайм Эссетс Кэпитал.
Порошенко указал еще 15 млн гривен дохода в виде дивидендов
Порошенко указал еще 15 млн гривен дохода в виде дивидендов
Администрация президента Украины

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Президент Петр Порошенко показал новые 15 млн гривен дохода, внеся соответствующие изменения в свою электронную декларацию. Поправки в документе можно наблюдать на сайте НАПК.

По данным декларации, Порошенко указал еще 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда Прайм Эссетс Кэпитал.

Ранее сообщалось, что задекларировал Петр Порошенко.

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Теги: президент, Порошенко, доходы, декларация, Петр Порошенко, декларация о доходах, электронная декларация, е-декларации госслужащих
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Комментариев (4)
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atos    21.02.2019, 12:04
Оценка:  0
atos
Нам наверно нужно радоваться, что синий хряк ещё с п и з д и л деньжат?)))))
Sancho-s    21.02.2019, 11:20
Оценка:  -2
Sancho-s
В чём зрада?
Sancho-s    21.02.2019, 11:19
Оценка:  -1
Sancho-s
2 статьи с разными заголовками, кризис жанра на БМ?
Антибес    21.02.2019, 10:46
Оценка:  0
Антибес
Когда бабло льётся рекой благодаря должности,никто не откажется от этой должности.Даже если этот"никто"-потешный алкоголик-хуecoc Педя Пидоpoшенко.Ради такого этот чмырь гнилой и про дядю Славу с Украины может прокукарекать.)))))))))))
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