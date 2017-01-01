Кабмин разрешил взять кредитов на $630 миллионов

Украина намерена привлечь кредиты в 630 миллионов долларов двумя траншами с погашением через 4 и 10 лет.

"Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредита, предоставляемого в форме двух траншей: транша A и транша B, на общую сумму в евро, не превышает эквивалент 630 млн долларов США, в пределах, предусмотренных Законом Украины О Государственном бюджете Украина на 2019 ", - говорится в документе.

Кроме того указано, что на сумму каждого транша кредита начисляется процентный доход по ставке не выше 5,9% годовых и комиссия за организацию кредита в размере 0,8%. Предполагается, что процентный доход будет выплачиваться каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре. Читай также: Трамп нашел возможность получить средства на стену: США объявит ЧП Погашение траншей кредита ожидается через 4 и 10 лет соответственно.

"Обязательства по кредиту в сумме в евро, не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited ", - указано в условиях.