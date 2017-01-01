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Кабмин разрешил взять кредитов на $630 миллионов

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Украина намерена привлечь кредиты в 630 миллионов долларов двумя траншами с погашением через 4 и 10 лет.
Правительство одобрило привлечение новых кредитов
Правительство одобрило привлечение новых кредитов
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Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает осуществление внешних заимствований на сумму 630 миллионов долларов, сообщается на Правительственном портале

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Правительство также утвердило основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечения кредита.

"Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредита, предоставляемого в форме двух траншей: транша A и транша B, на общую сумму в евро, не превышает эквивалент 630 млн долларов США, в пределах, предусмотренных Законом Украины О Государственном бюджете Украина на 2019 ", - говорится в документе.
 
Кроме того указано, что на сумму каждого транша кредита начисляется процентный доход по ставке не выше 5,9% годовых и комиссия за организацию кредита в размере 0,8%. Предполагается, что процентный доход будет выплачиваться каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре. 

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Погашение траншей кредита ожидается через 4 и 10 лет соответственно.

"Обязательства по кредиту в сумме в евро, не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited ", - указано в условиях.
 
Ранее сообщалось, что Кабмин отменил проверку использования грантов ЕС. В правительстве передумали проводить проверку использования средств (грантов) Европейского Союза.
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Теги: кредиты, долги, Кабмин Украины, правительство, займ
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