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Нардеп Ефимов оформил на свою маму вертолетную площадку Януковича – СМИ

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Максим Ефимов подтвердил, что фирма, владеющая конгрессно-выставочным центром Парковый, теперь принадлежит его окружению.
Вертолетную площадку Януковича Ефимов передал своей маме
Вертолетную площадку Януковича Ефимов передал своей маме
facebook.com/maxim.viktorovich.efimov

Народный депутат от БПП Максим Ефимов сообщил на своей странице в Facebook, что его мама приобрела фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром Парковый в Киеве, передает Bihus. 

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"Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся. И в ближайшее время будет представлена концепция развития уникального для Украины конгрессно-выставочного центра Парковый", - сообщил Ефимов.

Ранее сообщалось, что вертолетную площадку Януковича суд отдал депутату из БПП. Теперь вертолетная площадка принадлежит компании ТОВ Амадеус Ко, за которой стоит народный депутат Максим Ефимов.

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Теги: коррупция, коррупционные схемы, народный депутат, Максим Ефимов, БПП, вертолетная площадка, Вертолетная площадка для Януковича
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.02.2019, 13:20
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гость
МА-АМКО-О-!!! Я всравс-си-и-и!
Бегу деточка, бегу миленький! (кобелев-ефимов)
гость  (аноним)  21.02.2019, 13:15
Оценка:  0
гость
Хе хе)
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