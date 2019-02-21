Нардеп Ефимов оформил на свою маму вертолетную площадку Януковича – СМИ
Народный депутат от БПП Максим Ефимов сообщил на своей странице в Facebook, что его мама приобрела фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром Парковый в Киеве, передает Bihus.
Читай также: Начальник Института сердца заработал недвижимость на 2 млн долларов – СМИ
"Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся. И в ближайшее время будет представлена концепция развития уникального для Украины конгрессно-выставочного центра Парковый", - сообщил Ефимов.
Ранее сообщалось, что вертолетную площадку Януковича суд отдал депутату из БПП. Теперь вертолетная площадка принадлежит компании ТОВ Амадеус Ко, за которой стоит народный депутат Максим Ефимов.
Полная версия правил
Бегу деточка, бегу миленький! (кобелев-ефимов)