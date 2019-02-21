Нардеп Ефимов оформил на свою маму вертолетную площадку Януковича – СМИ

Максим Ефимов подтвердил, что фирма, владеющая конгрессно-выставочным центром Парковый, теперь принадлежит его окружению.

Народный депутат от БПП Максим Ефимов сообщил на своей странице в Facebook, что его мама приобрела фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром Парковый в Киеве, передает Bihus.

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"Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся. И в ближайшее время будет представлена концепция развития уникального для Украины конгрессно-выставочного центра Парковый", - сообщил Ефимов.

Ранее сообщалось, что вертолетную площадку Януковича суд отдал депутату из БПП. Теперь вертолетная площадка принадлежит компании ТОВ Амадеус Ко, за которой стоит народный депутат Максим Ефимов.