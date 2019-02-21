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Укравтодор объяснил ужасное состояние "автобана" Киев-Одесса

Комментариев: 6
На капитальный ремонт дороги Киев-Одесса по всей протяженности нет средств, объяснил Славомир Новак.
Славомир Новак рассказал о проблемах трассы Киев-Одесса
Славомир Новак рассказал о проблемах трассы Киев-Одесса
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Государственное агентство автомобильных дорог обнаружило некачественный ремонт на участках дороги Киев-Одесса, где уже завершились основные строительные работы. Теперь трассу будут ремонтировать отдельными частями. Об этом сказал и.о. главы Укравтодора, сообщает Delo.ua в четверг, 21 февраля. 

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"Это отдельная тема – качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", – сказал Новак.

Он отметил, что гарантия на эту дорогу была только один год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются "картами" (большими кусками из асфальта – ред). Это позволит обеспечить проезд сроком до трех лет.

На капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в текущем году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway, в рамках которой начнется ремонт коридора в Черкасской области – от границы на юг. 

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"Также начинаем завершать годами незавершенные проекты. В Одесской области планируем ремонт моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году", – отметил Новак.

За счет привлеченных ранее средств Международных финансовых организаций и за счет экономии 50 млн евро из предыдущих проектов ведется капитальный ремонт М-05 в пределах Киевской области.

Ранее сообщалось, что поляки будут присматривать за столичными дорогами за 234.81 млн грн. Польская компания выиграла тендер службы автомобильных дорог в Киевской области.

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Теги: Украина, дороги, дорога, гарантия, Укравтодор, Ремонт дорог
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  21.02.2019, 14:31
Оценка:  0
гость
вот твари! как это нет денег? хватит дорожными деньгами водителей латать дыры в бюджете!!! всего 10% тратят денег автомобилистов в налоге на дороги, а остальные деньги где? ворюги!!!
cjkbnth    21.02.2019, 14:18
Оценка:  +1
cjkbnth
Хорошо, что в следующий раз пламенно "отчитываться" об отмывании денег на дороги, будет уже не гризман !!!!
гость  (аноним)  21.02.2019, 14:09
Оценка:  +1
гость
Спасибо дАнеЦкАму Альткому, который годами делал участок от Киева до БЦ!
Делал делал и сделал!
allx    21.02.2019, 13:46
Оценка:  +3
allx
Так разок люто наказать тех кто принимал работу - дать хотя бы по пятёрику с конфискацией и в следующий раз другим неповадно будет. А так рассказывают, что плохо сделали дорогу - так ее плохо сделали т.к. неплохо стырили бюджета по карманам!
гость  (аноним)  21.02.2019, 13:45
Оценка:  +2
гость
Чет БИГ прорвало... Сервак финансы 2 дня завис что-ли?
А по делу - все же будут ремонтировать участками по 40 метров. Так лямзить сподручнее..
allx    21.02.2019, 13:48
Оценка:  +3
allx
А новые ямы спишут на плохие стыки, а чтобы крайних не найти каждый участок будут делать разные фирмы...
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