Укравтодор объяснил ужасное состояние "автобана" Киев-Одесса

На капитальный ремонт дороги Киев-Одесса по всей протяженности нет средств, объяснил Славомир Новак.

Государственное агентство автомобильных дорог обнаружило некачественный ремонт на участках дороги Киев-Одесса, где уже завершились основные строительные работы. Теперь трассу будут ремонтировать отдельными частями. Об этом сказал и.о. главы Укравтодора, сообщает Delo.ua в четверг, 21 февраля.

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"Это отдельная тема – качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", – сказал Новак.

Он отметил, что гарантия на эту дорогу была только один год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются "картами" (большими кусками из асфальта – ред). Это позволит обеспечить проезд сроком до трех лет.

На капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в текущем году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway, в рамках которой начнется ремонт коридора в Черкасской области – от границы на юг.

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"Также начинаем завершать годами незавершенные проекты. В Одесской области планируем ремонт моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году", – отметил Новак.

За счет привлеченных ранее средств Международных финансовых организаций и за счет экономии 50 млн евро из предыдущих проектов ведется капитальный ремонт М-05 в пределах Киевской области.

Ранее сообщалось, что поляки будут присматривать за столичными дорогами за 234.81 млн грн. Польская компания выиграла тендер службы автомобильных дорог в Киевской области.