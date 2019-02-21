Пенсионеры в Бельгии до сих пор получают деньги от Гитлера

Сейчас данные выплаты будут пересматривать.

27 бельгийских пенсионеров все еще получают деньги от Гитлера facebook.com

Пенсию от Германии, которая была назначена Адольфом Гитлером еще в 1941 году, получает 27 человек, проживающих в Бельгии, передает Сегодня со ссылкой на бельгийские СМИ.

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Начисления пенсии составляют от 425 до 1275 евро. Льгота предназначалась для людей, которые воевали за Германию во время Второй мировой войны, или их наследники.

Отмечается, что пенсии гарантировали за "лояльность, верность и послушание". После окончания войны власти Германии взяли на себя обязанности руководства, потому теперь должны выплачивать такую денежную помощь.

На данный момент власти Бельгии рассматривают прекращение таких выплат.

Ранее сообщалось, что картины Гитлера продадут на аукционе. Три картины Гитлера, написанные акварелью, продадут в Берлине.