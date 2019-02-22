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Украина за год купила газа на $3,1 млрд

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Больше всего газа в Украине поставили компании из Швейцарии и Германии, меньше всего - из Чехии.
Украина сократила импорт газа на четверть за год
Украина сократила импорт газа на четверть за год
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За прошлый год Украина закупила за рубежом 10,39 млрд куб м газа на 3,12 млрд долл, сообщает Государственная служба статистики. 

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Так, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 3,87 млрд куб м газа на 1,16 млрд долл, из Германии было поставлено 3,18 млрд куб. м на 938,2 млн долл, из Польши – 726,3 млн куб м на 217,6 млн долл, из Великобритании - 685,2 млн куб м на 202,2 млн долл, из Венгрии – 602 млн куб м на 191,8 млн долл, из Чехии – 303,3 млн куб м на 91,4 млн долл. 

Ранее сообщалось, что РФ назвала условие для транзита газа через Украину. Транспортировка газа через Украину может быть продлена при конкурентных условиях, заявила российская сторона.

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Теги: газ, Импорт, Госстат
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гость  (аноним)  22.02.2019, 10:58
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Вот уже и в Швейцарии залежи газа нашлись))). Скакуны когда до вас дойдёт , что вас имеют все кому не лень и ваш петюня в первую очередь. А по факту весь этот газ российский продан вам через фирмы прокладки на которых ваша власть бабки рубит, а вам только тарифы поднимает под любым поводом)))))
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