Украина за год купила газа на $3,1 млрд

Больше всего газа в Украине поставили компании из Швейцарии и Германии, меньше всего - из Чехии.

За прошлый год Украина закупила за рубежом 10,39 млрд куб м газа на 3,12 млрд долл, сообщает Государственная служба статистики.

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Так, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 3,87 млрд куб м газа на 1,16 млрд долл, из Германии было поставлено 3,18 млрд куб. м на 938,2 млн долл, из Польши – 726,3 млн куб м на 217,6 млн долл, из Великобритании - 685,2 млн куб м на 202,2 млн долл, из Венгрии – 602 млн куб м на 191,8 млн долл, из Чехии – 303,3 млн куб м на 91,4 млн долл.

Ранее сообщалось, что РФ назвала условие для транзита газа через Украину. Транспортировка газа через Украину может быть продлена при конкурентных условиях, заявила российская сторона.