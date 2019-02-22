Киевский метрополитен отменил метро на Троещину

Столичный метрополитен не нашел финансирования на метро на Троещину.

Столичный метрополитен заявил, что отменяет тендер на строительство метро на Троещину Типичный Киев

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КП Киевский метрополитен анонсировал, что тендера на разработку проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метро не будет, передает Типичный Киев на своей странице в Facebook. Линия должна была проходить от Кольцевой дороги до жилмассива Выгуровщина-Троещина.

Они заявили, что приняли такое решение в связи с отсутствием необходимого финансирования в бюджете Киева на 2019 год.

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен получит 2,5 млрд грн на строительство от Кабмина. Премьер-министр пообещал поддержать строительство метро на Виноградарь.