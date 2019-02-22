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Киевский метрополитен отменил метро на Троещину

Комментариев: 2
Столичный метрополитен не нашел финансирования на метро на Троещину.
Столичный метрополитен заявил, что отменяет тендер на строительство метро на Троещину
Столичный метрополитен заявил, что отменяет тендер на строительство метро на Троещину
Типичный Киев

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КП Киевский метрополитен анонсировал, что тендера на разработку проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метро не будет, передает Типичный Киев на своей странице в Facebook. Линия должна была проходить от Кольцевой дороги до жилмассива Выгуровщина-Троещина.

Они заявили, что приняли такое решение в связи с отсутствием необходимого финансирования в бюджете Киева на 2019 год.

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен получит 2,5 млрд грн на строительство от Кабмина. Премьер-министр пообещал поддержать строительство метро на Виноградарь.

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Теги: Киевский метрополитен, столичный, метро в киеве, метро на Троещину, Подольско-Выгуровская линии метро
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.02.2019, 18:30
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гость
Посмотрите обещания Кличка в 14 году. Это просто "северный пушной зверек" между обещаниями и фактом. Киевляне ну нафига вы за него голосовали?
гость  (аноним)  22.02.2019, 18:25
Оценка:  0
гость
а так красиво обещали!!! а на деле обо-рались!!!
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