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"Губа не дура": Чиновнику привезли огромную взятку в багажнике – фото

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Взятку в 650 тыс грн привезли в багажнике автомобиля.
"Губа не дура": Чиновнику привезли огромную взятку в багажнике – фото
© Страна
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  • Чиновника задержали после получения 650 тыс грн
  • Бизнесмены привезли взятку в багажнике
"Губа не дура": Чиновнику привезли огромную взятку в багажнике – фото
Чиновника задержали после получения 650 тыс грн
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Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия в Кировоградской области требовал огромную взятку за продажу имущественного комплекса по заниженной цене, передает Страна. 

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"Арбитражный управляющий по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г. Александрия, Кировоградской области, потребовал 650 тысяч грн за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса. Губа не дура, говорят люди. А Закон говорит, что это уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.368-4 УК Украины", - написала Сарган.

Военная прокуратура Южного района подтвердила, что факт вымогательства неправомерной выгоды задокументирован.

Чиновника, требующего крупную взятку, задержали после получения 650 тыс грн, которые бизнесмены привезли ему в багажнике.

Ранее сообщалось, что еще один полицейский задержан на взятке, который за "услугу" просил 3 тыс долларов. Под "услугой" имелась в виду помощь избегания наказания.

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Теги: арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия, взятка, взяточництво, коррупция, коррупционер, коррупция в Украине, борьба с коррупцией
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