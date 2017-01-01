"Губа не дура": Чиновнику привезли огромную взятку в багажнике – фото

Взятку в 650 тыс грн привезли в багажнике автомобиля.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия в Кировоградской области требовал огромную взятку за продажу имущественного комплекса по заниженной цене, передает Страна.

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"Арбитражный управляющий по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г. Александрия, Кировоградской области, потребовал 650 тысяч грн за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса. Губа не дура, говорят люди. А Закон говорит, что это уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.368-4 УК Украины", - написала Сарган.

Военная прокуратура Южного района подтвердила, что факт вымогательства неправомерной выгоды задокументирован.

Чиновника, требующего крупную взятку, задержали после получения 650 тыс грн, которые бизнесмены привезли ему в багажнике.

Ранее сообщалось, что еще один полицейский задержан на взятке, который за "услугу" просил 3 тыс долларов. Под "услугой" имелась в виду помощь избегания наказания.