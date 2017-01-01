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Американцы заплатят 21 млн долл из-за судебной ошибки

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Гражданин США отсидел в тюрьме 40 лет по ошибке суда.
Крейг Коули был освобожден губернатором штата Джерри Брауном в возрасте 70 лет
Крейг Коули был освобожден губернатором штата Джерри Брауном в возрасте 70 лет
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Гражданин США отсидел в тюрьме 39 лет за ошибочное обвинение в двойном убийстве, потому ему полагается компенсация в 21 миллион долларов, передают Финансы со ссылкой на ABC News. 

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“Неправомерно осужденный мужчина согласился на сделку с властями Калифорнии и компенсацию в размере 21 млн долларов после того, как он провел 39 лет в тюрьме за убийство, которое он не совершал”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Крейга Коули приговорили к пожизненному заключению в 1978 году за якобы убийство своей девушки Ронды Вихт и ее четырехлетнего сына Дональда.

Только в 2017 году он был освобожден губернатором штата Джерри Брауном в возрасте 70 лет. Позже его признали “однозначно невиновным” в совершении преступления. 

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Из местного бюджета Коули получит 4,9 миллиона долларов, а остальная сумма будет покрыта за счет страхования и другими источниками.

Представители власти заявили, что это соглашение позволит избежать длительного судебного процесса, который стоил бы сторонам много денег и не является необходимым.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить ущерб наркоторговцу. Украину заставят заплатить наркоторговцу 4 тыс евро.

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Теги: судебная ошибка, заключенный, США, суды США, компенсация
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