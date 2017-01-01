Доллар незначительно подорожал: Курс валют на 28 февраля

По состоянию на 28.02 курс доллара составляет 2699.2764, а курс евро - 3073.3961.

На черном рынке утром в среду, 28 февраля, доллар можно купить в среднем по 26,97 грн bigmir.net

На 28 февраля, четверг, НБУ установил следующие официальные курсы валют:

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- 100 доллар США - 2699.2764 (+1,0136);

- 100 евро - 3073.3961 (+7,8997).

Национальный банк Украины понизил курс гривны на 1 копейку - до 26,99 грн за доллар, а курс евро повысился почти на 8 копеек.

Ранее сообщалось, что национализацию ПриватБанка обжаловали в суде. Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания просят суд признать недействительным договор о национализации ПриватБанка.