Доллар незначительно подорожал: Курс валют на 28 февраля
По состоянию на 28.02 курс доллара составляет 2699.2764, а курс евро - 3073.3961.
На 28 февраля, четверг, НБУ установил следующие официальные курсы валют:
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- 100 доллар США - 2699.2764 (+1,0136);
- 100 евро - 3073.3961 (+7,8997).
Национальный банк Украины понизил курс гривны на 1 копейку - до 26,99 грн за доллар, а курс евро повысился почти на 8 копеек.
Ранее сообщалось, что национализацию ПриватБанка обжаловали в суде. Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания просят суд признать недействительным договор о национализации ПриватБанка.
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