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Доллар незначительно подорожал: Курс валют на 28 февраля

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По состоянию на 28.02 курс доллара составляет 2699.2764, а курс евро - 3073.3961.
На черном рынке утром в среду, 28 февраля, доллар можно купить в среднем по 26,97 грн
На черном рынке утром в среду, 28 февраля, доллар можно купить в среднем по 26,97 грн
bigmir.net

На 28 февраля, четверг, НБУ установил следующие официальные курсы валют: 

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- 100  доллар США - 2699.2764 (+1,0136);

- 100  евро - 3073.3961 (+7,8997).

Национальный банк Украины понизил курс гривны на 1 копейку - до 26,99 грн за доллар, а курс евро повысился почти на 8 копеек.

Ранее сообщалось, что национализацию ПриватБанка обжаловали в суде. Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания просят суд признать недействительным договор о национализации ПриватБанка.

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Теги: курс валют, НБУ, обмен валют, доллар, евро, валютные операции, гривна к доллару, доллар у гривне, евро
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