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Гройсман отреагировал на продление контракта с Коболевым

Комментариев: 1
Премьер-министр напомнил, что срок действия контракта с менеджментом Нафтогаза истекает 22 марта.
Гройсман сообщил, что Кабмин не принимал решения по поводу контракта с Коболевым
Гройсман сообщил, что Кабмин не принимал решения по поводу контракта с Коболевым
facebook.com/PressaUkraine

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Twitter, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с председателем правления Нафтогаза Украины Андреем Коболевым. 

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"У правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", – написал Гройсман.

Он также напомнил, что срок действия контракта, который длился 5 лет, истекает 22 марта "на тех условиях, которые были пять лет".

Премьер также напомнил, что контракт пятилетней давности завершается 22 марта
Премьер также напомнил, что контракт пятилетней давности завершается 22 марта
twitter.com/VGroysman

Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Нафтогаз Украины принял решение о продлении контракта с Коболевым с зарплатой в 2,08 млн грн.

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Теги: Нафтогаз, Андрей Коболев, зарплата чиновников, Владимир Гройсман, зарплата главы Нафтогаз
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.02.2019, 16:21
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гость
ганьба вам будет если это мурло и дальше останется с зп в 20000000грн. это узаконенная коррупция! за такое хер вам, а не голос на выборах!!!
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