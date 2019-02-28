Гройсман отреагировал на продление контракта с Коболевым
Премьер-министр напомнил, что срок действия контракта с менеджментом Нафтогаза истекает 22 марта.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Twitter, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с председателем правления Нафтогаза Украины Андреем Коболевым.
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"У правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", – написал Гройсман.
Он также напомнил, что срок действия контракта, который длился 5 лет, истекает 22 марта "на тех условиях, которые были пять лет".
Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Нафтогаз Украины принял решение о продлении контракта с Коболевым с зарплатой в 2,08 млн грн.
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