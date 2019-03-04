Производство сигарет в Украине упало почти вдвое

За год выпуск сигарет в стране уменьшился на 46,9%, или на 2,341 млрд штук до 2,651 млрд штук.

В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года производство сигарет уменьшилось на 46,9%, или на 2,341 млрд штук до 2,651 млрд штук. Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

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В январе 2019 года производство сигарет сократилось по сравнению с декабрем 2018 года на 68,5%, или на 5,763 млрд штук.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя.

Ранее сообщалось, что госбюджет получил рекордную сумму от сигаретных акцизов. Поступления в бюджет значительно увеличились несмотря на резкое сокращение реализации сигарет.