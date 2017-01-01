Платежный баланс Украины в плюсе на $400 млн

В январе текущий счет платежного баланса сведен с профицитом в 0,4 млрд долларов благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами.

Платежный баланс Украины в январе сведен с профицитом Пресс-центр НБУ

Текущий счет платежного баланса сведен с профицитом 0,4 млрд долларов благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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Как отмечает регулятор, наращивание поставок продовольственных товаров и возобновления роста объемов экспорта металлургической продукции способствовало ускорению наращивания объемов экспорта товаров (до 9,1%).

"Вместе с тем стоимостные объемы импорта оставались практически на уровне прошлого года (выросли на 1,2%). Это обусловлено сокращением закупок энергоносителей и определенным ослаблением внутреннего спроса на импортируемые товары на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке", — говорится в обзоре.

В отличие от предыдущих месяцев, в январе Украина была чистым кредитором внешнего мира (0,5 млрд долларов).

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В частности рост объемов чистых внешних активов частного сектора перевесил приток капитала по государственному сектору. Последний сформировался благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые ценные бумаги.

Сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю, а международные резервы с начала 2019 года по состоянию на конец января почти не изменились (20,8 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что Минфин заявил о сокращении госдолга. Общий госдолг Украины в январе текущего года сократился на 70 млн долларов до 78,25 млрд долларов.