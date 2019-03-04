Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тимошенко признала "фейковых" доноров в Батькивщине – СМИ

Комментариев: 4
Юлия Тимошенко признала, что люди, делающие взносы на счета партии Батькивщины, пересчитывают деньги не лично.
Юлия Тимошенко подтвердила, что ее партия "легализировала" средства
Юлия Тимошенко подтвердила, что ее партия "легализировала" средства
facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер партии Батькивщина и кандидат в президенты Украины на выборах в 2019 году Юлия Тимошенко признала в эфире программы Право на власть, что люди, которые пересчитывают деньги на счета партии, не делают это самостоятельно, передает Bihus.

Она заявила, что партия уже связалась с представителями в областях. 

Читай также: Батькивщина вероятно легализировала средства: ГБР открывают дело

"Мы разобрались с этими фактами. Что выяснилось? Выяснилось, что те средние предприниматели, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, а нас поддерживают и поддерживают по всей стране, они не могут это сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, забирается у них все, что в них есть ...

И поэтому они находят своих родственников, которые не под ударом, не предприниматели и пытаются через них взносы внести те, которые сегодня помогают нашей партии и нашим выборам", - заявила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Батькивщина получает миллионы от "фейковых" доноров. Подставные лица в течении второго полугодия 2018 года присылали Батькивщине миллионы гривен.

Поделись:
Теги: батькивщына, Юлия Тимошенко, политическая партия, легализация средств, коррупция, коррупционные схемы, народные депутаты, чиновники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.03.2019, 14:26
Оценка:  +1
гость
Ну не может Путин лично сам деньги Юле перечислять.)
Irena    04.03.2019, 14:20
Оценка:  +2
Irena
Это все престарелые бабушки и дедушки депутатов и прокуроров шлют денежки, нет на них управы
Porebrik    04.03.2019, 14:09
Оценка:  +1
Porebrik
А отмазка давно придумана
Sinobi-life    04.03.2019, 14:53
Оценка:  0
Sinobi-life
Исправь ник - пАребрик, как у них говорят!!!
гость  (аноним)  04.03.2019, 13:53
Оценка:  +4
гость
Ну не может Юлька не врать!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь