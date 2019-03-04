Тимошенко признала "фейковых" доноров в Батькивщине – СМИ

Юлия Тимошенко признала, что люди, делающие взносы на счета партии Батькивщины, пересчитывают деньги не лично.

Лидер партии Батькивщина и кандидат в президенты Украины на выборах в 2019 году Юлия Тимошенко признала в эфире программы Право на власть, что люди, которые пересчитывают деньги на счета партии, не делают это самостоятельно, передает Bihus.

Она заявила, что партия уже связалась с представителями в областях.

Читай также: Батькивщина вероятно легализировала средства: ГБР открывают дело

"Мы разобрались с этими фактами. Что выяснилось? Выяснилось, что те средние предприниматели, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, а нас поддерживают и поддерживают по всей стране, они не могут это сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, забирается у них все, что в них есть ...

И поэтому они находят своих родственников, которые не под ударом, не предприниматели и пытаются через них взносы внести те, которые сегодня помогают нашей партии и нашим выборам", - заявила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Батькивщина получает миллионы от "фейковых" доноров. Подставные лица в течении второго полугодия 2018 года присылали Батькивщине миллионы гривен.