За сколько денег отремонтируют местные дороги в 2019 году – Гройсман

Премьер заявил, что за 5 лет все областные центры должны быть соединены хорошими дорогами.

Решения в вопросе развития именно местных дорог – за местными властями и главами областей facebook.com

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что Кабинет Министров выделил на развитие дорог местного значения около 15 млрд грн, передает ТСН.

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"На местные дороги мы передали 15 млрд грн. Наша стратегия – объединить все областные центры хорошими дорогами за 5 лет", - сказал он.

Он подчеркнул, что окончательные решения в вопросе развития именно местных дорог – за местными властями и главами областей.

"Руководители ОГА должны определять приоритетность и первоочередность выполнения таких задач", - добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Укравтодор анонсировал 3 направления платных дорог в Украине. Трассы выбирали из 10 вариантов, однако у чиновников есть некоторые опасения на счет строительства.