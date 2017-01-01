Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За сколько денег отремонтируют местные дороги в 2019 году – Гройсман

Комментариев: 0
Премьер заявил, что за 5 лет все областные центры должны быть соединены хорошими дорогами.
Решения в вопросе развития именно местных дорог – за местными властями и главами областей
Решения в вопросе развития именно местных дорог – за местными властями и главами областей
facebook.com

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что Кабинет Министров выделил на развитие дорог местного значения около 15 млрд грн, передает ТСН. 

Читай также: Укрзализныце на развитие нужно $6 млрд за пять лет

"На местные дороги мы передали 15 млрд грн. Наша стратегия – объединить все областные центры хорошими дорогами за 5 лет", - сказал он.

Он подчеркнул, что окончательные решения в вопросе развития именно местных дорог – за местными властями и главами областей.

"Руководители ОГА должны определять приоритетность и первоочередность выполнения таких задач", - добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Укравтодор анонсировал 3 направления платных дорог в Украине. Трассы выбирали из 10 вариантов, однако у чиновников есть некоторые опасения на счет строительства.

Поделись:
Теги: дороги, строительство дорог, дороги в украине, стоимость строительства дорог, развитие дорог местного значения, дороги местного значения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь