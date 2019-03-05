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Минфин США призвал Конгресс повысить потолок госдолга

Комментариев: 3
Конгрессу США необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта, заявил глава Минфина.
В США могут повысить потолок госдолга
В США могут повысить потолок госдолга
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Министр финансов США Стивен Мнучин попросил лидеров Республиканской и Демократической партии в Конгрессе повысить потолок государственного долга, сообщают американские СМИ. 

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По его словам, ведомство использует чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций из-за того, что США достигли потолка госдолга. Минфин может поддерживать данный процесс в течение всего нескольких месяцев.

Мнучин подчеркнул, что Конгрессу необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта.

"Я хотел бы призвать Конгресс защитить всю веру и доверие США, действуя так, чтобы как можно скорее увеличить установленный законом потолок госдолга", – заявил министр.
 
Ранее сообщалось, что The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики. Среди угроз - риск перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну, а также возможная рецессия экономики США.
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Теги: США, Минфин, госдолг
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Комментариев (3)
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Sergey Sergeevic    05.03.2019, 11:55
Оценка:  0
Sergey Sergeevic
думаю только зомби не вкурсе что и как делают в сша, мировой террорист номер 1!!!
гость  (аноним)  05.03.2019, 11:29
Оценка:  0
гость
Вот так просто пинды решают вопрос собственных долгов,просто включают станок изготовления зеленой макулатуры,ну и еще отжимают золото доверчивых вкладчиков (например Венесуэлы) ну и колонизируют природные богатства развивающихся стран.Еще не брезгуют вывозить награбленное с зон конфликтов(Ирак)...
Кислород  (аноним)  05.03.2019, 11:18
Оценка:  0
Кислород
Ааа сука!
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