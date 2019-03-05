Минфин США призвал Конгресс повысить потолок госдолга
Конгрессу США необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта, заявил глава Минфина.
Министр финансов США Стивен Мнучин попросил лидеров Республиканской и Демократической партии в Конгрессе повысить потолок государственного долга, сообщают американские СМИ.
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По его словам, ведомство использует чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций из-за того, что США достигли потолка госдолга. Минфин может поддерживать данный процесс в течение всего нескольких месяцев.
Мнучин подчеркнул, что Конгрессу необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта.
"Я хотел бы призвать Конгресс защитить всю веру и доверие США, действуя так, чтобы как можно скорее увеличить установленный законом потолок госдолга", – заявил министр.
Ранее сообщалось, что The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики. Среди угроз - риск перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну, а также возможная рецессия экономики США.
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