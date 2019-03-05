Минфин США призвал Конгресс повысить потолок госдолга

Конгрессу США необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта, заявил глава Минфина.

Министр финансов США Стивен Мнучин попросил лидеров Республиканской и Демократической партии в Конгрессе повысить потолок государственного долга, сообщают американские СМИ. Читай также: Американцы заплатят 21 млн долл из-за судебной ошибки По его словам, ведомство использует чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций из-за того, что США достигли потолка госдолга. Минфин может поддерживать данный процесс в течение всего нескольких месяцев.

Мнучин подчеркнул, что Конгрессу необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта.



"Я хотел бы призвать Конгресс защитить всю веру и доверие США, действуя так, чтобы как можно скорее увеличить установленный законом потолок госдолга", – заявил министр.

