The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики
Эксперты британского журнала The Economist составили новый рейтинг угроз мировой экономике. Об этом во вторник, 26 февраля, пишет РБК со ссылкой на доклад.
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Так, в докладе указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. По данным экспертов, в этом году темпы ее роста замедлятся до 2,8%, а в 2020 году - до 2,6%.
Наиболее серьезной угрозой мировой экономике эксперты журнала считают возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну. По мнению авторов, текущие переговоры властей США и Китая дают надежду на заключение сделки, которая позволит избежать эскалации конфликта. Однако риски сохранятся.
Также одной из угроз эксперты назвали возможную рецессию экономики США из-за больших долгов американских компаний. Замедление экономики США, по мнению экспертов, может привести к росту числа компаний, сокращающих объем инвестиций и численность персонала и в то же время испытывающих трудности с погашением долгов, а также к переоценке их рейтингов, что сподвигнет инвесторов сокращать вложения.
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Реализация такого сценария значительно усугубит замедление мировой экономики, так как многие страны пострадают от спада спроса на их товары в США и ослабления потока инвестиций.
Также эксперты The Economist отмечают, что в 2018 году экономики многих развивающихся стран пострадали от валютных кризисов, а в 2019 году ситуация может ухудшиться. Запустить широкомасштабный кризис на развивающихся рынках может возникновение новых трудностей в государствах, экономики которых уже неустойчивы из-за собственных проблем и вследствие эскалации торговой войны между США и Китаем, а также оттока иностранных инвесторов из-за перерастания валютных кризисов в Аргентине и Турции в полномасштабные банковские кризисы на фоне роста стоимости заимствований в иностранной валюте.
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В то же время вероятность обвала экономики КНР эксперты The Economist считают маловероятным. Однако не исключают, что китайские власти, предпринимая меры по поддержке экономики республики в торговом конфликте с США, могут допустить ошибку. Наиболее уязвимым местом экономики КНР в The Economist считают объем внутренних кредитов, превышающий 230% ВВП.
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