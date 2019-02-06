Порошенко рассказал, куда двигаться экономике Украины

Президент обозначил 5 областей в экономике, которые нужно развивать активнее остальных.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что активный рост Украины возможен в том случае, если развивать будут пять главных направлений.

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"Реальная стратегия развития и обеспечения экономического роста в Украине должна происходить по пяти направлениям", – заявил Порошенко.

Этими направлениями должны стать:

Агропромышленный комплекс.

IT-сектор.

Индустриализация и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт.

Инфраструктурные проекты и логистика.

Туризм.

"Каждое из этих направлений обеспечивает рост ВВП. Для того, чтобы Украина превратилась в великую страну – регионального лидера, который влияет на события в Европе", - сказал Порошенко.

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Он считает, что Европа уже не сможет обходиться без Украины, а Украина без Европы, так как она уже стала ее часть.

"Мы действительно очень много сделали. Была сохранено единство страны. Мы защитили суверенитет и территориальную целостность, остановив врага героизмом украинских воинов и самоотдачей украинского народа", - отметил Президент.

Ранее сообщалось, что Порошенко обозначил экономический рост Украины и ожидает инвестиций. По мнению президента Украина выходит на траекторию экономического роста и потому рассчитывает на сильных иностранных инвесторов.