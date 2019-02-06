Порошенко рассказал, куда двигаться экономике Украины
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что активный рост Украины возможен в том случае, если развивать будут пять главных направлений.
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"Реальная стратегия развития и обеспечения экономического роста в Украине должна происходить по пяти направлениям", – заявил Порошенко.
Этими направлениями должны стать:
- Агропромышленный комплекс.
- IT-сектор.
- Индустриализация и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт.
- Инфраструктурные проекты и логистика.
- Туризм.
"Каждое из этих направлений обеспечивает рост ВВП. Для того, чтобы Украина превратилась в великую страну – регионального лидера, который влияет на события в Европе", - сказал Порошенко.
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Он считает, что Европа уже не сможет обходиться без Украины, а Украина без Европы, так как она уже стала ее часть.
"Мы действительно очень много сделали. Была сохранено единство страны. Мы защитили суверенитет и территориальную целостность, остановив врага героизмом украинских воинов и самоотдачей украинского народа", - отметил Президент.
Ранее сообщалось, что Порошенко обозначил экономический рост Украины и ожидает инвестиций. По мнению президента Украина выходит на траекторию экономического роста и потому рассчитывает на сильных иностранных инвесторов.
Полная версия правил
Звучит как то не убедительно. А по-сути бредово.