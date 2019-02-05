Порошенко признал, что люди выживают, а не живут

Президент Украины назвал причину низкого уровня благосостояния украинцев.

В эфире одного из украинских телеканалов Петр Порошенко заявил, что уровень благосостояния многих украинцев очень низкий, передает Сегодня.

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"Когда я утверждаю, что бедность для Украины опасность отнюдь не меньше внешней агрессии – это абсолютная правда. Особенно в последнее время, когда я осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу, с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударили больше всего", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что множество молодых людей выезжают на границу, либо ищут возможность учиться, так как несмотря на профессиональную квалификацию уровень оплаты все равно неудовлетворительный.

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Порошенко считает, что самой главной проблемой бедности сейчас является война - мобилизация сил и ресурсов для решения конфликта, а также гибридная война в виде закрытия рынков для украинских товаров.

"На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам сменить в Украине власть", – сказал он.

Он рассказал, что из этой ситуации Украина вышла благодаря свободной торговле с миром, в том числе с самым крупным рынком – рынком Евросоюза. Так, Порошенко предполагает, что на оптимистическое будущее есть основания положительного прогноза.

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"Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан", – сказал он, при этом подчеркнув, что цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют, что худшее уже позади.

Также президент отметил, что президент России Владимир Путин намерен вернуть Украину в сферу влияния Кремля и не допустить евроинтеграции, потому не ограничится только отдельными захваченными украинскими территориями.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов главной угрозой экономике Украины являются выборы в 2019 году. НБУ провел опрос среди представителей международных организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, государственного сектора и дипломатического корпуса.