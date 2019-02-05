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Порошенко признал, что люди выживают, а не живут

Комментариев: 15
Президент Украины назвал причину низкого уровня благосостояния украинцев.
Порошенко обозначил, что украинцы действительно выживают
Порошенко обозначил, что украинцы действительно выживают
Администрация президента Украины

В эфире одного из украинских телеканалов Петр Порошенко заявил, что уровень благосостояния многих украинцев очень низкий, передает Сегодня. 

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"Когда я утверждаю, что бедность для Украины опасность отнюдь не меньше внешней агрессии – это абсолютная правда. Особенно в последнее время, когда я осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу, с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударили больше всего", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что множество молодых людей выезжают на границу, либо ищут возможность учиться, так как несмотря на профессиональную квалификацию уровень оплаты все равно неудовлетворительный. 

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Порошенко считает, что самой главной проблемой бедности сейчас является война - мобилизация сил и ресурсов для решения конфликта, а также гибридная война в виде закрытия рынков для украинских товаров.

"На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам сменить в Украине власть", – сказал он.

Он рассказал, что из этой ситуации Украина вышла благодаря свободной торговле с миром, в том числе с самым крупным рынком – рынком Евросоюза. Так, Порошенко предполагает, что на оптимистическое будущее есть основания положительного прогноза. 

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"Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан", – сказал он, при этом подчеркнув, что цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют, что худшее уже позади.

Также президент отметил, что президент России Владимир Путин намерен вернуть Украину в сферу влияния Кремля и не допустить евроинтеграции, потому не ограничится только отдельными захваченными украинскими территориями.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов главной угрозой экономике Украины являются выборы в 2019 году. НБУ провел опрос среди представителей международных организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, государственного сектора и дипломатического корпуса.

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Теги: Петр Порошенко, экономический рост, развитие украины, благосостояние, свободная торговля
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Комментариев (15)
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гость  (аноним)  05.02.2019, 13:11
Оценка:  0
гость
С голой ж..пой зато с томасом)))) И то томос непонятный получился, к епифанию никто кроме стамбульцев не приехал.
гость  (аноним)  05.02.2019, 13:09
Оценка:  0
гость
зачем по всей стране собираются персональные данные людей обманным способом? для путина?
alex-zol    05.02.2019, 13:04
Оценка:  0
alex-zol
пока нищие пенсионеоки на его шабашах целуют ему руки, страна обречена.
гость  (аноним)  05.02.2019, 13:02
Оценка:  +1
гость
Украина добывает собственного газа порядка 20 млрд кубов, себестоимость добычи в среднем 60-70 долл., население потребляет порядка 19 млрд, все остальное промышленность. Куда ты потрох деваешь весь навар? Ах, да это все Путин ))))
гость  (аноним)  05.02.2019, 12:58
Оценка:  +1
гость
Овци обритые голодные тощие, а пастух як різдвяний пампух.
гость  (аноним)  05.02.2019, 12:57
Оценка:  +1
гость
Та то Шойгу виноват))
гость  (аноним)  05.02.2019, 12:55
Оценка:  +1
гость
Петя врет все народ, просто они все деньги на венскую оперу просадили и каву парижскую, а потом плачут что денег нет.
Bagram123    05.02.2019, 12:52
Оценка:  +1
Bagram123
Этот дятел за пять лет только заметил,сам же и сделал самой нищей в Европе,а теперь пред выборами только спохватился,и то русских во всём обвинил.
Shurat77    05.02.2019, 12:49
Оценка:  +1
Shurat77
Петя мразотное существо, лицемерная личность кричащая "За родину! азохен вей"
гость  (аноним)  05.02.2019, 12:47
Оценка:  +2
гость
Израиль вообще окружон со всех сторон арабскими странами+Палестина, и норм сред ЗП в 3000$ и содержат ядерное оружие, страна среди пустыни....
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