Уровень жизни: Украина потеряла 5 позиций

Исследование Numbeo показало место Украины в мировом рейтинге.

За год Украина потеряла 5 позиций в рейтинге уровня жизни depositphotos.com

Сервис Numbeo провел исследование уровня жизни среди 71 страны мира, где Украина заняла 62 место, что ниже на 5 позиций, чем в предыдущем году, передает Сегодня.

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При сравнении, например, Россия занимает 59 место, Беларусь 37-е, а Польша 35-е.

Практически не изменились лидеры списка, где первые три места заняли Дания, Швейцария и Финляндия. На последнем месте расположился Египет.

Страны оценивались по уровню безопасности на улице, покупательской способности граждан, стоимости жилья, медицины и экологического состояния.

В 2019 году Украина заняла 62 место по уровню жизни среди 72 стран мира Сегодня

Ранее сообщалось, что в Кабмине назвали главный источник роста экономики. Ключевым "драйвером" развития экономики остается потребительский и инвестиционный спрос внутри страны.