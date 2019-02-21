Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уровень жизни: Украина потеряла 5 позиций

Комментариев: 3
Исследование Numbeo показало место Украины в мировом рейтинге.
За год Украина потеряла 5 позиций в рейтинге уровня жизни
За год Украина потеряла 5 позиций в рейтинге уровня жизни
depositphotos.com

Сервис Numbeo провел исследование уровня жизни среди 71 страны мира, где Украина заняла 62 место, что ниже на 5 позиций, чем в предыдущем году, передает Сегодня. 

Читай также: Украина против США: Что можно купить за 1 доллар тут и там

При сравнении, например, Россия занимает 59 место, Беларусь 37-е, а Польша 35-е.

Практически не изменились лидеры списка, где первые три места заняли Дания, Швейцария и Финляндия. На последнем месте расположился Египет.

Страны оценивались по уровню безопасности на улице, покупательской способности граждан, стоимости жилья, медицины и экологического состояния.

В 2019 году Украина заняла 62 место по уровню жизни среди 72 стран мира
В 2019 году Украина заняла 62 место по уровню жизни среди 72 стран мира
Сегодня

Ранее сообщалось, что в Кабмине назвали главный источник роста экономики. Ключевым "драйвером" развития экономики остается потребительский и инвестиционный спрос внутри страны.

Поделись:
Теги: уровень жизни, уровень жизни в украине, индекс жизни, индекс счастья, безопасность в украине, покупательская способность, экологическое состояние, экология
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
atos    21.02.2019, 16:24
Оценка:  +1
atos
Надо Педю на второй срок обязательно, дно ещё не пробито, епанные плешывые кастрюли))
нафнаф    21.02.2019, 16:18
Оценка:  +2
нафнаф
в этой дыбильной стране всё не для людей
гость  (аноним)  21.02.2019, 16:04
Оценка:  +3
гость
жити по новому! сбываются обещания пороха!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь