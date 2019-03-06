Порошенко рассказал, сколько добавят многодетным семьям
Президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Днепропетровской области сообщил, что многодетные семьи в Украине будут получать 1500 гривен, начиная с третьего ребенка, передает Сегодня.
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"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… Дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке будем выплачивать семье по 1500 гривен – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", – сказал глава государства.
Он заверил, что данная акция не будет одноразовой и рассказал, что хочет, чтобы каждый украинец ощутил рост экономики.
Ранее сообщалось, что власти планируют выплачивать по 2027 грн ежемесячно многодетным семьям, в которых более 3 детей пока ребенок не достигнет школьного возраста.
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