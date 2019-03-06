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Порошенко рассказал, сколько добавят многодетным семьям

Комментариев: 2
Президент заявил, что каждый гражданин Украины должен ощутить рост экономики.
За третьего ребенка украинцы будут получать по 1500 грн ежемесячно
За третьего ребенка украинцы будут получать по 1500 грн ежемесячно
Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Днепропетровской области сообщил, что многодетные семьи в Украине будут получать 1500 гривен, начиная с третьего ребенка, передает Сегодня. 

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"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… Дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке будем выплачивать семье по 1500 гривен – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", – сказал глава государства.

Он заверил, что данная акция не будет одноразовой и рассказал, что хочет, чтобы каждый украинец ощутил рост экономики.

Ранее сообщалось, что власти планируют выплачивать по 2027 грн ежемесячно многодетным семьям, в которых более 3 детей пока ребенок не достигнет школьного возраста. 

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Теги: льготы, выплата, многодетная семья, помощь многодетным семьям, госпомощь, Петр Порошенко, президент Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.03.2019, 15:38
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гость
Рассказать и я могу, а вот РАСПОРЯДИТЬСЯ чтоб выплачивали, при чем ЕЖЕМЕСЯЧНО (из статьи это не понятно, может только дважды к выборам?) до совершеннолетия - вот это был бы настоящий поступок президента!
гость  (аноним)  06.03.2019, 15:31
Оценка:  0
гость
Дай Бог,чтобы и третьего,и четвертого ребенка рожали в благополучных семьях,а не семьи алкоголиков и нищих.Для последних это будет стимул рожать и по 7детей.а вот думающие пары,и одного боятся родить,потому что денег не хватает
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