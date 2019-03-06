Порошенко рассказал, сколько добавят многодетным семьям

Президент заявил, что каждый гражданин Украины должен ощутить рост экономики.

За третьего ребенка украинцы будут получать по 1500 грн ежемесячно Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Днепропетровской области сообщил, что многодетные семьи в Украине будут получать 1500 гривен, начиная с третьего ребенка, передает Сегодня.

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"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… Дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке будем выплачивать семье по 1500 гривен – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", – сказал глава государства.

Он заверил, что данная акция не будет одноразовой и рассказал, что хочет, чтобы каждый украинец ощутил рост экономики.

Ранее сообщалось, что власти планируют выплачивать по 2027 грн ежемесячно многодетным семьям, в которых более 3 детей пока ребенок не достигнет школьного возраста.