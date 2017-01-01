Что изменят новые стандарты банковских карт Visa в Украине

С апреля 2019 года карты Visa выпустят с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты.

Старший вице-президент и директор регионального развития Visa в Юго-Восточной Европе Вера Платонова сообщила, что с апреля 2019 года украинские банки станут выпускать карточки Visa со специальным чипом, который будет поддерживать бесконтактную оплату, но сохранят магнитную ленту, чтобы рассчитываться любым удобным способом, передает 24 Канал.

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По данным НБУ, в Украине бесконтактных кат было меньше 11% по состоянию на 1 января 2019 года, то есть около 3,95 миллиона карточек из всех зарегистрированных в Украине почти 37 миллионов.

По сравнению с 2017 годов число операций бесконтактной картой в 2018 году выросло на 44%, а 80% платежных терминалов в Украине могут принимать бесконтактные платежи.

Также компания планирует развивать технологию с использованием QR-кода при оплате коммунальных платежей. По словам Платоновой, по этим картам VISA увеличит платежный лимит оплаты без ПИН-кода с 500 до 1000 гривен.

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