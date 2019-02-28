"Безналичные чаевые": Приватбанк запустил новую услугу

Пока что новая услуга запущена во всех ресторанах "Tarantino family".

Киевская сеть "Tarantino family" является первой в Украине, кто разрешил посетителям оплачивать чаевые платежными картами через POS-терминалы Приватбанка, то есть безналичным расчетом, передает Экономическая правда.

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"Чтобы оставить "на чай" с банковской карты, официант выбирает в POS-терминале функцию "Оплата с чаевыми". Затем клиент выбирает один из вариантов оплаты - фиксированное вознаграждение или вводит сумму на свое усмотрение", рассказал руководитель направления по обслуживанию торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов.

Посетитель может оплатить картой любого банка или смартфоном одной транзакцией. Васильцов также поделился планами о том, что данная услуга в ближайшие два месяца будет распространяться на большинство популярных кафе и ресторанов.

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"Сегодня каждый третий заказ в ресторане или кофейне клиенты хотят оплачивать картами и не носят с собой наличные, чтобы поблагодарить официанта за хорошее обслуживание и настроение. Диджитализация чаевых в терминалах банка – это универсальное решение, которое подходит всем предприятиям общественного питания и позволяет обеспечить комфортное обслуживание клиентов", - сказал Васильцов.

Ранее сообщалось, что в Украине все чаще стали появляться технологии "умных городов". Умные города созданы для того, чтобы беречь экологию и экономить электроэнергию.