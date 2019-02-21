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Украину покидает сеть магазинов одежды

Комментариев: 6
В январе было закрыто 14 торговых точек сети Monton. У компании осталось всего два объекта в Киеве.
Эстонская Baltika Group открыла первый магазин Monton в Украине в 2000 году
Эстонская Baltika Group открыла первый магазин Monton в Украине в 2000 году
Monton

Сеть магазинов одежды Monton закрывает магазины в Украине с 1 марта из-за низких показателей продаж. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на директора торгового центра и двух руководителей сети в четверг, 21 февраля. 

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Отмечается, что 14 торговых точек были закрыты в январе. Сейчас у компании осталось всего два объекта в Киеве – в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта.

Генеральный директор компании Балтика Ритейл (развивала сеть Monton) Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.

"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", – сказал Чечелев. 

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Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Monton в Украине в 2000 году. Бренд Monton принадлежал эстонской компании AS Baltika Group.

В 2014 году Baltika Group продала свое украинское подразделение Балтика Ритейл компании Бориса Лойфенфельда Osa"uhing Ellipse Group.

Участники рынка говорят, что решение ритейлера идет вразрез с общим трендом. "За последний год продажи выросли на 10-20%, гривна стабильна и рынок оживает", – говорит совладелец сети по продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко. 

В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие как H&M, De Facto и Koton.

Ранее сообщалось, что крупнейшая ресторанная сеть Украины прекратила работу. Офис компании Козырная карта закрыт, телефоны отключены, сообщают украинские СМИ.

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Теги: Украина, Эстония, торговля, одежда, магазины, ритейл, магазин
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Комментариев (6)
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bybysьka    21.02.2019, 16:34
Оценка:  0
bybysьka
Страна нищая, уровень жизни продолжает снижаться .Зато по секондам лидеры последние годы.
Sancho-s    21.02.2019, 16:10
Оценка:  0
Sancho-s
Он просто не востребован, бренд малоизвестный, а арендует помещения в дорогих ТЦ
СпасательМаккейн    21.02.2019, 16:08
Оценка:  0
СпасательМаккейн
А я говорил что так и будет!
гость  (аноним)  21.02.2019, 15:52
Оценка:  +1
гость
Инвестор привалил!!! Ой, то есть свалил...
Секонд-хэнд вытеснил Монтону, как то так. Украинцам постоянно улучшают благосостояние и повышают зарплаты с пенсиями! Ну судя по заявлениям с высоких трибун и оголтелых комментюков.
Пиду настию поглодю...
Windows-95    21.02.2019, 15:49
Оценка:  +1
Windows-95
шмоток и так валом везде каких хоч! Бабла ток у людей нету ((( все ждут скидок.
гость  (аноним)  21.02.2019, 15:47
Оценка:  0
гость
зраза
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