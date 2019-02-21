Украину покидает сеть магазинов одежды

В январе было закрыто 14 торговых точек сети Monton. У компании осталось всего два объекта в Киеве.

Эстонская Baltika Group открыла первый магазин Monton в Украине в 2000 году Monton

Сеть магазинов одежды Monton закрывает магазины в Украине с 1 марта из-за низких показателей продаж. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на директора торгового центра и двух руководителей сети в четверг, 21 февраля.

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Отмечается, что 14 торговых точек были закрыты в январе. Сейчас у компании осталось всего два объекта в Киеве – в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта.

Генеральный директор компании Балтика Ритейл (развивала сеть Monton) Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.

"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", – сказал Чечелев.

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Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Monton в Украине в 2000 году. Бренд Monton принадлежал эстонской компании AS Baltika Group.

В 2014 году Baltika Group продала свое украинское подразделение Балтика Ритейл компании Бориса Лойфенфельда Osa"uhing Ellipse Group.

Участники рынка говорят, что решение ритейлера идет вразрез с общим трендом. "За последний год продажи выросли на 10-20%, гривна стабильна и рынок оживает", – говорит совладелец сети по продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко.

В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие как H&M, De Facto и Koton.

Ранее сообщалось, что крупнейшая ресторанная сеть Украины прекратила работу. Офис компании Козырная карта закрыт, телефоны отключены, сообщают украинские СМИ.