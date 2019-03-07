Одна роза по 350 грн: Как в Мелитополе продают цветы к 8 марта

За тюльпаны продавцы просят 20-25 гривен за штуку, а ветка альстромерии продается за 40 гривен.

Цветочные рынки в Мелитополе заработали накануне 8 марта, где продавцы предлагают, как традиционные тюльпаны, так и тканевые роз. Огромные тканевые розы продают по 350 грн за штуку, передает Сегодня со ссылкой на РИА Мелитополь.

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Отмечается, что розы выполнены из ткани, мягкие, с гнущимся каркасом, к тому же их можно мыть водой, поэтому цветы почти вечные.

Стоимость живых цветов повысилась перед праздником, где за тюльпаны продавцы берут 20-25 грн за штуку, за ветку альстромерии по 40 грн, а одна роза обойдется в 60 грн.

Ранее сообщалось, во сколько мужчинам обойдутся подарки женщинам на 8 марта. Один тюльпан будет стоить от 25 до 35 грн, а солидный букет обойдется от полутысячи.