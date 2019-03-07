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Одна роза по 350 грн: Как в Мелитополе продают цветы к 8 марта

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За тюльпаны продавцы просят 20-25 гривен за штуку, а ветка альстромерии продается за 40 гривен.
Бумажные розы в Мелитополе продают по 350 грн
Бумажные розы в Мелитополе продают по 350 грн
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Цветочные рынки в Мелитополе заработали накануне 8 марта, где продавцы предлагают, как традиционные тюльпаны, так и тканевые роз. Огромные тканевые розы продают по 350 грн за штуку, передает Сегодня со ссылкой на РИА Мелитополь. 

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Отмечается, что розы выполнены из ткани, мягкие, с гнущимся каркасом, к тому же их можно мыть водой, поэтому цветы почти вечные.

Стоимость живых цветов повысилась перед праздником, где за тюльпаны продавцы берут 20-25 грн за штуку, за ветку альстромерии по 40 грн, а одна роза обойдется в 60 грн.

Ранее сообщалось, во сколько мужчинам обойдутся подарки женщинам на 8 марта. Один тюльпан будет стоить от 25 до 35 грн, а солидный букет обойдется от полутысячи.

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Теги: Международный женский день, 8 марта, подарки, подарки женщинам, стоимость цветов, стоимость цветов в украине, стоимость букетов
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.03.2019, 12:55
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гость
Ну искусственные цветы разве что на могилу кладут...
А насчет живых- ну и цены у вас, я скажу! Сегодня брал букеты (юг Архангельской обл.) Розы-85-180р,тюльпаны-30-50р, хризантемы-140р,мимоза-350.Зелень (папоротник и пр."елочки"-25-120.Офо рмление с ленточками и пленкой-45р.
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