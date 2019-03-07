Одна роза по 350 грн: Как в Мелитополе продают цветы к 8 марта
Цветочные рынки в Мелитополе заработали накануне 8 марта, где продавцы предлагают, как традиционные тюльпаны, так и тканевые роз. Огромные тканевые розы продают по 350 грн за штуку, передает Сегодня со ссылкой на РИА Мелитополь.
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Отмечается, что розы выполнены из ткани, мягкие, с гнущимся каркасом, к тому же их можно мыть водой, поэтому цветы почти вечные.
Стоимость живых цветов повысилась перед праздником, где за тюльпаны продавцы берут 20-25 грн за штуку, за ветку альстромерии по 40 грн, а одна роза обойдется в 60 грн.
Ранее сообщалось, во сколько мужчинам обойдутся подарки женщинам на 8 марта. Один тюльпан будет стоить от 25 до 35 грн, а солидный букет обойдется от полутысячи.
Полная версия правил
А насчет живых- ну и цены у вас, я скажу! Сегодня брал букеты (юг Архангельской обл.) Розы-85-180р,тюльпаны-30-50р, хризантемы-140р,мимоза-350.Зелень (папоротник и пр."елочки"-25-120.Офо рмление с ленточками и пленкой-45р.