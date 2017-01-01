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За месяц действия валютного закона украинцы купили онлайн более $50 млн

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В Нацбанке сообщают о первых результатах после отмены ряда валютных ограничений для бизнеса и населения.
Украинцы активно покупают валюту онлайн
Украинцы активно покупают валюту онлайн
facebook.com

С момента вступления в силу закона О валюте и валютных операциях, украинцы купили у банков онлайн около 52 млн долларов. Об этом вечером в понедельник, 11 марта, сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook. 

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"За первый месяц действия нового валютного регулирования население купило в интернете около 52 млн долларов, а украинские компании заключили более 100 новых кредитных соглашений с нерезидентами", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке отметили, что после отмены лицензий на инвестиции за границу как население, так и бизнес достаточно активно инвестируют в пределах разрешенных е-лимитов (два млн евро для юрлиц и 50 тысяч евро для физлиц в год).

Ранее сообщалось, что финансисты прогнозируют падение гривны до 26,2 за доллар. Падение произошло из-за инвесторов, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина. 

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Теги: валютный рынок, валюта, НБУ, Нацбанк
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