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САП снимет неприкосновенность с двух депутатов из-за дел о декларациях – СМИ

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Депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского хотят привлечь к уголовной ответственности за неправильные данные в декларации.
САП хочет снять неприкосновенность с народных депутатов Скуратовского и Дзензерского
САП хочет снять неприкосновенность с народных депутатов Скуратовского и Дзензерского
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что она направила представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского в Генеральную прокуратуру Украины, передает Bihus. 

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"Во время процессуального руководства САП детективами Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по ст. 366-1 УК Украины", - говорится в прошении САП.

Отмечается, что Bihus вели расследование незаконного обогащения народного депутата Сергея Скуратовского.

А также журналисты выявили несоответствия в декларациях народного депутата Дениса Дзензерского.

Ранее сообщалось, что нардеп должен 280 миллионов долларов ВТБ банку. Денис Дзензерский не внес свой долг перед банком в декларации.

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Теги: декларации депутатов, декларации, народные депутаты, незаконное обогащение, САП, Генпрокуратура, коррупционная схема, коррупция в Украине, борьба с коррупцией
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