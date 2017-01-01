САП снимет неприкосновенность с двух депутатов из-за дел о декларациях – СМИ

Депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского хотят привлечь к уголовной ответственности за неправильные данные в декларации.

САП хочет снять неприкосновенность с народных депутатов Скуратовского и Дзензерского facebook.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что она направила представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского в Генеральную прокуратуру Украины, передает Bihus.

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"Во время процессуального руководства САП детективами Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по ст. 366-1 УК Украины", - говорится в прошении САП.

Отмечается, что Bihus вели расследование незаконного обогащения народного депутата Сергея Скуратовского.

А также журналисты выявили несоответствия в декларациях народного депутата Дениса Дзензерского.

Ранее сообщалось, что нардеп должен 280 миллионов долларов ВТБ банку. Денис Дзензерский не внес свой долг перед банком в декларации.