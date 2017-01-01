Из-за субсидии больше долгов по коммуналке не будет – Розенко

Вице-премьер уверен, что украинцы захотят продолжать экономить и дальше.

В эфире Вечернего прайма на телеканале 112 Украина вице-премьер Павел Розенко заявил, что долгов по жилищно-коммунальным услугам не станет больше из-за монетизации субсидий.

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"Мы не предполагаем, что в результате монетизации субсидий будет расти долг за жилищно-коммунальные услуги, потому что люди знают, что у них есть сейчас прекрасная возможность для того, чтобы сэкономить средства на экономии ресурса. Но они также прекрасно знают, что если они не будут использовать субсидии по прямому назначению, они такой шанс упустят", - заявил Розенко.

Он пояснил, что все средства, которые предусмотрены на монетизацию субсидии заложены в госбюджете, а потому не вызовут инфляцию.

Ранее сообщалось, что за день монетизации субсидий выплачено 350 млн гривен. С 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть Ощадбанка. Деньги можно получить через кассу или на карту.