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Гройсман: Нет денег от победы над Газпромом - нет премий

Комментариев: 4
Премьер заявил, что от победы Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже деньги в бюджет не поступали, поэтому не будет платить премии.
Гройсман выступил в Раде
Гройсман выступил в Раде
Пресс-служба Кабмина

На счету государственного казначейства нет денег от победы НАК Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже по иску к Газпрому - поэтому и "предмета премии для сотрудников нет". Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 15 марта, передает телеканал 112 Украина". 

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"Если речь идет о том, чтобы премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, то я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет", - сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз подал в суд из-за премии Коболеву. Аудиторы сочли решение вознаградить Коболева премией в размере 228 млн гривен нарушением распоряжения Кабмина.

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Теги: Газпром, деньги, Нафтогаз, премия, премии, Владимир Гройсман, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (4)
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trgvm1    15.03.2019, 14:31
Оценка:  -1
trgvm1
света ті тормоз
П    15.03.2019, 14:02
Оценка:  0
П
Когда ты уже сядешь?
гость  (аноним)  15.03.2019, 14:00
Оценка:  0
гость
Зрада чи перемога?
нет денег - перемоги нет. Но и зрады нет.
В общем, ничего нет. Опять кацапы нагадили!
Света    15.03.2019, 13:59
Оценка:  0
Света
Пиар перед выборами. Это все требовали. Но, насколько я помню, писали, что деньги уже выплачены и отправлены в Америку.
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