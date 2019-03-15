Гройсман: Нет денег от победы над Газпромом - нет премий
На счету государственного казначейства нет денег от победы НАК Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже по иску к Газпрому - поэтому и "предмета премии для сотрудников нет". Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 15 марта, передает телеканал 112 Украина".
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"Если речь идет о том, чтобы премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, то я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет", - сказал Гройсман.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз подал в суд из-за премии Коболеву. Аудиторы сочли решение вознаградить Коболева премией в размере 228 млн гривен нарушением распоряжения Кабмина.
Полная версия правил
нет денег - перемоги нет. Но и зрады нет.
В общем, ничего нет. Опять кацапы нагадили!