В Киеве мошенники мгновенно обкрадывают обменники – видео
С помощью ловкости рук, мужчина за один раз "заработал" 500 долларов.
Портал "Киев Оперативный" поделился видео, где мужчина на Оболони мошенничает возле пунктов обмена валют, передает Страна.
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"Молодой человек купил доллары в пункте обмена валют на Оболони. Потом очень любезно уговорил кассира поменять часть обмененных денег мелкими купюрами. Пока девушка искала - подмял часть купюр. В итоге - минус 500$", - говорится в сообщении.
СМИ отмечают, что конкретный мошенник на данный момент "работает" с помощью такого метода продолжительное время в разных районах Киева.
Ранее сообщалось, что мошенники используют новую аферу для клиентов ПриватБанка: аферисты предлагают фейковые вознаграждения в сети в 8 тыс грн.
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ЭТИ ДЕТИ ШЛЮХ, ТОЛЬКО ТАК И ЖИВУТ, ГАСИТЬ ИХ НАДО, ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!!!