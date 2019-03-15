В Киеве мошенники мгновенно обкрадывают обменники – видео

С помощью ловкости рук, мужчина за один раз "заработал" 500 долларов.

Мошенник с помощью ловкости рук "заработал" 500 долларов в обменнике Facebook.com

Портал "Киев Оперативный" поделился видео, где мужчина на Оболони мошенничает возле пунктов обмена валют, передает Страна.

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"Молодой человек купил доллары в пункте обмена валют на Оболони. Потом очень любезно уговорил кассира поменять часть обмененных денег мелкими купюрами. Пока девушка искала - подмял часть купюр. В итоге - минус 500$", - говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что конкретный мошенник на данный момент "работает" с помощью такого метода продолжительное время в разных районах Киева.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новую аферу для клиентов ПриватБанка: аферисты предлагают фейковые вознаграждения в сети в 8 тыс грн.