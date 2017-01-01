Минфин объяснил, что влияет на цену газа

В Министерстве финансов перечислили факторы, которые влияют на формирование цена на газ для населения.

В Минфине объяснили, от чего зависит цена на газ для населения Корреспондент.net

В Министерстве финансов выходят из действующей программы с МВФ, которая предусматривает постепенное повышение цены на газ, однако не исключают, что эта цена может строиться с учетом длительного падения цены на мировом рынке и наращивания собственной добычи. Об этом во время отчета о выполнении государственного бюджета за 2018 год сказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает в пятницу, 15 марта, Укринформ.

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"В действующей программе с МВФ записаны все условия, включая рыночную цену на газ. По этому условию у нас есть определенный график, согласно которому мы выходим на рыночную цену на газ и при этом защищаем население через систему субсидий", - сказала глава Минфина, отвечая на вопрос, получила ли приказ от премьер-министра о переговорах с МВФ, чтобы не допустить повышения цен на газ для населения.

По словам Маркаровой, цена на газ зависит от мировых цен и объемов собственной добычи.

"Поэтому, если рыночная цена на газ будет падать и фокус будет на том, чтобы происходило увеличение собственной добычи газа, это будет основным индикатором формирования цены на газ", - заявила министр.

Ранее сообщалось, что транши МВФ не аннулируют из-за отмены статьи о незаконном обогащении. Миссия МВФ, работающая в Киеве, пока не приняла окончательных решений.