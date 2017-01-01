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Транш от ЕС: Минфин рассказал о новых сроках

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Украина не получит 500 миллионов евро от ЕС в марте, как раньше планировалось. В Минфине рассчитывают на "более поздний период".
Украина не получит 500 миллионов евро от ЕС в марте
Украина не получит 500 миллионов евро от ЕС в марте
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В Украине работает оценочная миссия Европейского Союза по вопросу предоставления нашей стране второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро. Об этом сказал в комментарии УНИАН заместитель министра финансов Василий Шкураков. 

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"Сейчас работает оценочная миссия, делает свои заключения. Мы пытаемся выполнить все предусмотренные условия. Некоторые вопросы в процессе решения", - сказал Шкураков.

По его словам, получение Украиной очередного транша от ЕС в марте маловероятно.

"В этом месяце осталось очень мало времени. Я думаю, стоит рассчитывать на более поздний период. Почему мы и провели сейчас доразмещение на 350 млн. Увидели возможность этого выхода и сделали его", - добавил Шкураков.

Ранее сообщалось, что действующая программа с МВФ достаточно реалистична. Проблем с ее выполнением нет, отметила Оксана Маркарова.

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Теги: Украина, ЕС, Украина-ЕС, транш, Финансовая помощь
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