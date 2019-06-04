У Саакашвили есть собственный дом под Киевом – фото

Экс-президент Грузии рассказал, что земельный участок под строительство дома приобрела его мать.

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Во время интервью для ТСН, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что проживает в доме под Киевом. По его словам, 2,5 года назад его мать приобрела участок стоимостью в 25-30 тыс долларов для строительства дома.

На данный момент дом не достроили, однако известно, что его площадь составит 120 кв м на участке в 550 кв м в селе Лесники под Киевом.

Это дом моей семьи. Около 2,5 года назад мы стали это строить - купили участок, 550 квадратных метров. Село Лесники. Строители нам сказали - 5 недель и все будет готово. У меня 120 квадратных метров. Начали 2,5 года назад и еще не закончили - рассказал Саакашвили

Журналисты уточнили, есть ли у него недвижимость в США.

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“Нет, это не правда. В США уже почти 40 лет живет мой дядя, брат матери. И он был председателем Департамента ООН, у него была зарплата, которой у меня никогда не будет, - 450 000 долларов в год. Но у него есть своя квартира, и у кузена тоже есть квартира“ - подчеркнул Михаил.

В Грузии интересная история. Когда Россия объявила эмбарго, мне надо было спасать виноделие. Купил пол гектара виноградника и заплатил 5000 долларов - месячная зарплата президента. Затем мы развили регион - канализация, гостиницы, туристическая зона. Затем я сказал, я хочу еще полгектара, они сказали - 30 000 долларов. А после президентства сказал - хочу еще гектар. Они сказали - 100 000 долларов. Я говорю - как? А они говорят - это же у недвижимости президента - заявил политик

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Ранее сообщалось, что Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко. По словам бывшего губернатора Одесской области, у экс-президента Украины отсутствует чувство юмора.